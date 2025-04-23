Отмена повышенных пошлин: что ждёт российские магазины парфюмерии

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство промышленности и торговли России сообщило, что пошлина на ввоз французских духов, туалетной воды и средств для волос в Россию снизилась с 35% до 20%.

Фото: flickr.com by soomness, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Духи

Также расширился список стран, подпадающих под повышенные пошлины на парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию — из него исключены такие страны, как Венгрия, Словакия и Южная Корея. Франция теперь включена в список исключений для категории " пудра", а Италия — для "пудра" и "средства для макияжа губ".

Это значит, что французская продукция в категориях "духи", "туалетная вода" и "средства для волос" будет облагаться пошлиной 20%, вместо прежних 35%. По словам Андрея Самойлова, исполнительного директора ассоциации "Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии", российские производители активно развиваются, но некоторые сегменты требуют больше времени для полного замещения импорта.

Введение исключений помогает защитить местных производителей без нарушения стабильности рынка, с возможностью корректировки условий в будущем в диалоге с бизнесом и при поддержке государства, пишет РГ.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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