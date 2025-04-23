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Федеральный бюджет на коне! НДФЛ принёс 224,4 млрд рублей

1:30
Экономика

По итогам 2024 года федеральный бюджет получил 224,4 миллиарда рублей от повышенных начислений НДФЛ.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Об этом сообщил представитель Федеральной налоговой службы "Ведомостям". В прошлом году налог с доходов, дивидендов и прибыли контролируемых иностранных компаний свыше 5 миллионов рублей в год составлял 15%, из которых 2 процентных пункта шли в федеральную казну. Эти деньги перечислялись в фонд "Круг добра" для лечения детей с редкими заболеваниями.

Общий доход бюджета от повышенного налога в 2023 году вырос почти на треть — на 29%, достигнув 159,5 миллиарда рублей, что на 19,5% превышает прогноз Минфина, который ожидал около 181 миллиарда рублей.

В разрезе регионов Москва стала лидером по поступлениям — из 224,4 миллиарда рублей почти половина (110 миллиардов) пришлось на столицу. При этом из общего сбора по повышенному НДФЛ только на трудовые доходы Москва обеспечила 57,5% — около 62,5 миллиарда рублей. После идут Санкт-Петербург с 8,6 миллиарда и Московская область с 7,1 миллиарда.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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