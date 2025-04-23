Задолженность за газ среди россиян упала на 8,6%: что стоит за этим снижением

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году объем просроченной задолженности за поставки газа снизился на 8,6% и составил 139,8 миллиарда рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Как сообщает ТАСС, задолженность продолжает сокращаться уже четвертый год подряд.

За этот год она уменьшилась на 13,2 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим годом, а наибольшее снижение наблюдается в Московской области и других регионах.

Для дальнейшего уменьшения долгов "Газпром" реализует комплекс мер: ведется индивидуальная работа с должниками, вместе с региональными властями разрабатываются графики погашения долгов теплоснабжающими организациями, а также регулярно обновляется база абонентов и предлагаются идеи по изменению законодательства, регулирующего оплату газа.

Также в 2024 году выросло число пользователей дистанционного сервиса "Личный кабинет" — им пользуются около 10,6 миллиона человек, что примерно треть всех абонентов. Объем платежей, проведенных через этот сервис, за год увеличился на 29%.

Уточнения

Абонент - это юридическое или физическое лицо, которое получает определенные услуги.



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