После падения снова подъём? Поставки российской нефти в Индию выросли

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле 2025 года поставки российской нефти в Индию достигнут 2,15 миллиона баррелей в день, что станет самым большим месячным объемом за два года с мая 2023 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вагоны с нефтью

Эти данные предоставлены аналитической компанией Kpler и являются предварительными, поскольку некоторые грузы могут быть поставлены в мае.

Сумит Ритолия, ведущий аналитик по нефтепереработке в Kpler, отметил, что экономика России по-прежнему привлекательна для индийских нефтепереработчиков. Однако он предупреждает, что увеличение объемов российской нефти может привести к снижению экспорта и менее масштабным поставкам в Индию после мая.

Также аналитики сообщили, что в феврале поставки впали до 14-месячного минимума, но по мере восстановления цепочек поставок после санкций, введенных США в начале этого года, торговля возвращается к уровню, приближенному к прошлому. В марте 2025 года Индия импортировала 1,66 миллиона баррелей нефти в сутки из России, согласно Bloomberg.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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