Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом квартале 2025 года экспорт грузинского вина в Россию составил 9 698 тонн, что в 2,5 раза меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года, когда было поставлено 24 090 тонн.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin Вино

По стоимости объем снизился с 65 миллионов долларов до 27,6 миллиона долларов, что означает падение экспорта более чем на 57% по деньгам и на 60% по количеству.

Всего за январь- март 2025 года Грузия экспортировала вина на сумму около 49,8 миллиона долларов, что составляет 3,6% от общего товарного экспорта страны. В первом квартале 2024 года этот показатель был 83,6 миллиона долларов.

Также в Грузии увеличились поставки минеральной воды в Россию на 7,3%, достигнув 36,7 тысяч тонн по сравнению с 34,2 тысячами тонн годом ранее. Поставки спиртных напитков выросли с 7,1 до 7,3 тысяч тонн.

Российский экспорт в Грузию вырос на 11,8% и достиг 512,9 миллиона долларов. Основу поставок составляют нефть и нефтепродукты (218,3 тысяч тонн на сумму 156,1 миллиона долларов), а также нефтегаз. В то же время закупки пшеницы и меслина сократились на 31,5% и составили 42,1 тысячи тонн.

С начала 2025 года в России повысили ставки акцизов на алкогольную продукцию: на этиловый спирт и спиртосодержащие товары — с 643 до 740 рублей за литр; на алкоголь до 18 градусов — до 148 рублей; более крепкие напитки — до 740 рублей за литр, пишет РБК.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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