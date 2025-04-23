15 миллиардеров и 200 тысяч деклараций: как Приморье стало богаче

В Приморье за 2024 год число богачей выросло на 36%.
В регионе подали декларации 15 граждан с доходом более 1 миллиарда рублей. В 2023 году таких миллиардеров было 11, сообщила руководитель отдела налогообложения и администрирования страховых взносов УФНС России по Приморскому краю Ольга Киричек.
По итогам декларационной кампании 2024 года в Приморье было подано свыше 200 тысяч деклараций о доходах. Из них около 25 тысяч человек сообщили о доходах и уплатили в бюджет налогов на сумму 2,8 миллиарда рублей. Остальные декларации подавались для получения налоговых вычетов.
По данным налоговой службы, увеличение числа жителей с миллиардным и миллионным доходом связан с деятельностью в сферах торговли, производства и бизнеса, пишет РБК.
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
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