Инфляция для бедных: как она влияет на реальные доходы

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году инфляция для малообеспеченных росла почти в два раза быстрее официальных 9%, достигнув примерно 17%.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Помощь

Это связано с тем, что цены на продукты для бедных — которые уже и так были скудными и не включали важные товары, такие как сливочное масло, некоторые производственные товары и алкоголь — дорожали быстрее, чем общий уровень инфляции.

По данным Центра макроэкономического анализа, в первом квартале 2025 года инфляция составляла 10%, тогда как "инфляция для бедных" — 17%. Основная причина — более быстрое удорожание продовольствия, которое является основным потреблением малообеспеченных.

Такие тенденции нивелируют эффективность социальных мер государства, таких как повышение пенсий, которые в реальном выражении оказались на 4% ниже прошлогоднего уровня.

Инфляционные показатели для бедных варьируются по регионам: в Москве она минимальна и почти не зависит от сезона, а в Дагестане — максимальна и достигает 18,9%. В целом по России медианная инфляция для бедных составила 9,5%, что выше общего уровня в 8,3%. В пяти самых бедных регионах снижение доходов у малообеспеченных достигало 17%., пишет "Ъ".

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



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