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Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние

2:14
Экономика

Если у вас завалялась двухевровая монета — самое время внимательно на неё взглянуть. Возможно, вы даже не подозреваете, что держите в руках настоящее сокровище. В мире нумизматики такие находки способны принести не только восторг коллекционеров, но и вполне ощутимую финансовую выгоду.

Памятная монета в 2 евро
Фото: commons.wikimedia.org by Clementp1986, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Памятная монета в 2 евро

Ошибочка на вес золота

В 2021 году Литва выпустила памятную монету номиналом 2 евро, посвящённую природному заповеднику Жувинтас — живописному региону, включённому в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На реверсе монеты изображён сам заповедник.

На первый взгляд — ничем не примечательная памятная монета. Но вот в чём загвоздка: вместо литовского национального девиза "Laisvė, Vienybė, Gerovė" (что означает "Свобода, Единство, Благосостояние"), на некоторых монетах случайно отчеканили… латвийский слоган "Dievs, svētī Latviju", то есть "Боже, благослови Латвию".

Словно говорят: и у хорошей лошади случается споткнуться. Только вот в этом случае "лошадь" — это Литовский национальный банк.

Почему такая монета стоит целое состояние

Ответ прост: она редкая. Таких ошибочных экземпляров оказалось всего 500 штук на полмиллиона выпущенных монет. Это делает их настоящей жемчужиной в глазах коллекционеров. Сегодня стоимость такой монеты на рынке может достигать 2400 евро, что составляет примерно 960 000 форинтов (или почти 1 миллион на момент публикации).

Как распознать редкость

Проверьте свою мелочь! Если у вас вдруг завалялся двухевровик с изображением заповедника Жувинтас, внимательно осмотрите надпись по краю монеты. Если вместо литовской надписи вы видите латвийскую — поздравляем, вы фактически "выиграли в лотерею". Такая находка может существенно пополнить ваш банковский счёт.

Так что вперёд — к кошелькам и старым ящикам! Кто знает, может быть, вы уже стали владельцем нумизматической редкости.

Уточнения

Нумизма́тика (от лат. numisma, nomisma, numismatis — «монета» ← др.-греч. νόμισμα, νόμισματος — «установившийся обычай, общепринятый порядок; монета») — вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и монетного обращения.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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