389 миллиардов долларов: как креативность стала новой валютой

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Креативная экономика — один из самых молодых, но стремительно развивающихся секторов глобального рынка. Сегодня на сферу культуры и творчества приходится 3,1% мирового ВВП и более 6% всех рабочих мест. Только в 2019 году экспорт культурных товаров и услуг достиг 389 миллиардов долларов — вдвое больше, чем в 2005-м.

Фото: freepik is licensed under public domain мужчина смотрит на картину

Эти данные приводит Организация Объединённых Наций в рамках Всемирного дня творчества и инновационной деятельности, который ежегодно отмечается 21 апреля. Он учреждён Генеральной Ассамблеей ООН с целью подчеркнуть важность творческого подхода в решении глобальных задач.

Что такое креативная экономика

Чёткого универсального определения у креативной экономики нет. Это развивающееся направление, базирующееся на синтезе человеческого воображения, интеллектуальной собственности, знаний и современных технологий. Её фундамент — так называемая "креативная индустрия", охватывающая аудиовизуальное производство, дизайн, новые медиа, изобразительное и исполнительское искусство, книгоиздание и другие формы культурной деятельности.

Креативная экономика уже стала преобразующим элементом мировой экономики, играя важную роль в создании рабочих мест, генерации доходов и развитии экспорта. Однако её значение выходит далеко за рамки экономической выгоды: культура и творчество имеют нематериальную ценность, способствующую диалогу, социальной инклюзии и взаимопониманию между странами и народами.

Инновации как инструмент устойчивого развития

ООН подчёркивает: творческий и инновационный потенциал человека — важнейший ресурс для устойчивого будущего. Инновации и предпринимательство не только способствуют экономическому росту и расширению возможностей для женщин и молодёжи, но и дают ключ к решению таких проблем, как бедность, голод и неравенство.

Креативная деятельность становится всё более значимым фактором социального и экономического прогресса — особенно в странах, находящихся на пути развития. В XXI веке именно воображение, идеи и способность к созиданию становятся стратегическими активами человечества.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.



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