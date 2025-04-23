Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грязнее мусорного ведра: вот как почистить стиральную машину изнутри
Трамп считает ситуацию на Украине плачевной: политик сказал, что делать Зеленскому
Эта женщина всех затмила: назван самый красивый человек в мире
Дешёвая русофобия: истерика началась у литовцев, когда они увидели слова на русском языке
Весна приносит не только тепло: чем она грозит вашей кошке
Много сахара и жира заставят ваш мозг делать это: неожиданное открытие учёных
Как итальянки делают идеальную лазанью: соус внизу, ножницы в руке
Бабушкин пруд, гном и каблук с геранью — хватит это терпеть
Солярка в бензобаке, бензин в дизеле — два сценария, два уровня катастрофы

389 миллиардов долларов: как креативность стала новой валютой

2:28
Экономика

Креативная экономика — один из самых молодых, но стремительно развивающихся секторов глобального рынка. Сегодня на сферу культуры и творчества приходится 3,1% мирового ВВП и более 6% всех рабочих мест. Только в 2019 году экспорт культурных товаров и услуг достиг 389 миллиардов долларов — вдвое больше, чем в 2005-м.

мужчина смотрит на картину
Фото: freepik is licensed under public domain
мужчина смотрит на картину

Эти данные приводит Организация Объединённых Наций в рамках Всемирного дня творчества и инновационной деятельности, который ежегодно отмечается 21 апреля. Он учреждён Генеральной Ассамблеей ООН с целью подчеркнуть важность творческого подхода в решении глобальных задач.

Что такое креативная экономика

Чёткого универсального определения у креативной экономики нет. Это развивающееся направление, базирующееся на синтезе человеческого воображения, интеллектуальной собственности, знаний и современных технологий. Её фундамент — так называемая "креативная индустрия", охватывающая аудиовизуальное производство, дизайн, новые медиа, изобразительное и исполнительское искусство, книгоиздание и другие формы культурной деятельности.

Креативная экономика уже стала преобразующим элементом мировой экономики, играя важную роль в создании рабочих мест, генерации доходов и развитии экспорта. Однако её значение выходит далеко за рамки экономической выгоды: культура и творчество имеют нематериальную ценность, способствующую диалогу, социальной инклюзии и взаимопониманию между странами и народами.

Инновации как инструмент устойчивого развития

ООН подчёркивает: творческий и инновационный потенциал человека — важнейший ресурс для устойчивого будущего. Инновации и предпринимательство не только способствуют экономическому росту и расширению возможностей для женщин и молодёжи, но и дают ключ к решению таких проблем, как бедность, голод и неравенство.

Креативная деятельность становится всё более значимым фактором социального и экономического прогресса — особенно в странах, находящихся на пути развития. В XXI веке именно воображение, идеи и способность к созиданию становятся стратегическими активами человечества.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году
Домашние животные
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году Аудио 
Город-крепость на воде: вы точно не знали об этом месте
Туризм
Город-крепость на воде: вы точно не знали об этом месте Аудио 
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Туризм
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Откуда взялась жизнь? Астероид Бенну дал ответ
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Последние материалы
Почему сода – лучший друг смородины: преимущества и способы использования
Сезон клещей открыт: что делать, чтобы не стать их жертвой
Выглядят идеально, но опасны для жизни: в этих пляжах Лацио нельзя купаться — но вы об этом не знали
Охладите кожу — и выглядите моложе: секрет летнего ухода, о котором мало кто знает
Берёза объявила войну аллергикам: что делать, чтобы выжить в сезон цветения
Актриса Софи Лорен почтила память Зураба Церетели
24 апреля: протопоп Аввакум, Волга-Волга и геноцид армян
Почему подростки вдруг становятся неуклюжими и вечно голодными: врач объяснил, что происходит
Как сделать томаты более мясистыми: простые добавки в воду
Не переплачивайте: секреты эффективной косметики за копейки, о которых молчат маркетологи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.