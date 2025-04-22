Контракты под угрозой? Европейские компании скоро смогут разрывать контракты с Россией без штрафов

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейская комиссия рассматривает законные возможности разрешить компаниям из стран ЕС разрывать действующие контракты с Россией на поставку газа без обязательства платить штрафы.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника в Брюсселе (Бельгия).

По полученной информации, в теории европейским компаниям может быть запрещено заключать новые контракты на поставку российских энергоносителей.

В 2021 году российский газ составлял около 45% всего импорта газа в ЕС. После введения санкций Евросоюза многие страны приняли решение отказаться от российских трубопроводных поставок газа; Россия в ответ обязала страны недружественных к ней государств платить за газ в рублях. В прошлом году доля российского газа в энергетическом балансе ЕС снизилась до 19%.

Однако за последние два года закупки российского СПГ странами ЕС выросли на 40% по сравнению с 2021 годом. В мае 2022 года ЕС запустил программу REPowerEU, направленную на полное прекращение зависимости от российского газа к 2027 году, пишет ТАСС.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



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