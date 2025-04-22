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Сбербанк анонсировал рекордные 786,9 млрд рублей дивидендов: что это значит для акционеров

2:03
Экономика

Сбербанк по итогам 2024 года может заполучить рекордные дивиденды — целых 786,9 миллиардов рублей.

Сбербанк России
Фото: wikimedia.org by Florstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сбербанк России

Это примерно по 34,84 рубля на акцию, и такую сумму рекомендовал набсовет банка после заседания 22 апреля. Решение о выплатах утвердит годовое собрание акционеров 30 июня.

В 2024 году у "Сбера" рекордная прибыль — 1,58 триллиона рублей по МСФО, что на 4,8% больше, чем в 2023 (1,5 трлн). На каждую акцию приходится примерно 72 рубля прибыли, а по дивидендной политике банк платит 50% от прибыли акционерам.

Капитал банка в порядке — норматив достаточности капитала (Н20.0) на уровне 13,3%, что соответствует установленному минимуму. В прошлом году дивиденды по итогам были 752 млрд рублей, или по 33,3 рубля на акцию.

Герман Греф, глава банка, говорил, что в 2024 году планируют выплатить 50% прибыли, но добавил, что не гарантирует этого на ближайшие три года — в мире всё очень переменчиво.

Владелец банка — государство через Фонд национального благосостояния (ФНБ), которому принадлежит чуть больше половины акций. Остальные — в публичной продаже, часть из них — у нерезидентов, у которых активы в России зачастую заморожены. Все, кто получит дивиденды, будут определены к 18 июля.

В 2025 году в бюджет от "Сбера" поступит около 786,4 млрд рублей в виде дивидендов и прибыли — так заложили власти в бюджет, пишет РБК.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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