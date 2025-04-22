Тайна взломанных счетов: кто стоит за масштабными хищениями в Японии

Япония бьет тревогу — регуляторы предупредили о сотнях миллионов долларов, которые украдены на взломанных брокерских счетах по всей стране.
Агентство финансовых услуг заявило, что случаев несанкционированного доступа и сделок стало гораздо больше. Всё это из-за фишинговых сайтов, замаскированных под настоящие брокеры, откуда воруются данные клиентов.
Уже 12 компаний сообщили о мошеннических сделках на сумму около 350 миллионов долларов за продажу активов и 315 миллионов — за покупку. Обычно мошенники получают доступ к счетам и манипулируют ими, чтобы продавать акции и вкладывать деньги в китайские акции, оставляя всё это на счетах жертв.
В результате — более 3300 незаконных доступов и 1454 мошеннических транзакций. Среди пострадавших — крупные фирмы вроде Rakuten Securities, Nomura, SMBC Nikko и SBI Holdings, пишет therecord.media.
Бро́кер (от англ. broker — маклер, брокер, посредник) — юридическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем (на фондовой, товарной, валютной биржах), между страховщиком и страхователем (страховой брокер), между судовладельцем и фрахтователем.
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