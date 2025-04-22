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Тайна взломанных счетов: кто стоит за масштабными хищениями в Японии

1:07
Экономика

Япония бьет тревогу — регуляторы предупредили о сотнях миллионов долларов, которые украдены на взломанных брокерских счетах по всей стране.

Офис брокеров
Фото: commons.wikimedia.org by Ɱ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Офис брокеров

Агентство финансовых услуг заявило, что случаев несанкционированного доступа и сделок стало гораздо больше. Всё это из-за фишинговых сайтов, замаскированных под настоящие брокеры, откуда воруются данные клиентов.

Уже 12 компаний сообщили о мошеннических сделках на сумму около 350 миллионов долларов за продажу активов и 315 миллионов — за покупку. Обычно мошенники получают доступ к счетам и манипулируют ими, чтобы продавать акции и вкладывать деньги в китайские акции, оставляя всё это на счетах жертв.

В результате — более 3300 незаконных доступов и 1454 мошеннических транзакций. Среди пострадавших — крупные фирмы вроде Rakuten Securities, Nomura, SMBC Nikko и SBI Holdings, пишет therecord.media.

Уточнения

Бро́кер (от англ. broker — маклер, брокер, посредник) — юридическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем (на фондовой, товарной, валютной биржах), между страховщиком и страхователем (страховой брокер), между судовладельцем и фрахтователем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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