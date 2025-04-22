Крупный неудачник! Как Трамп заставил мир сомневаться в долларе

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Золото бьет рекорды — впервые за долгое время цена за унцию поднялась выше 3500 долларов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Большинство фондовых рынков в красной зоне, а доллар США упал до трехлетнего минимума после того, как Дональд Трамп начал критиковать председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Трамп назвал Пауэлла "мистером Слишком Поздно" и "крупным неудачником", потому что тот не снизил ставки.

Во вторник утром золото достигло рекордных высот — оно выросло с начала года с 2623 долларов за унцию и сейчас может даже потянуть до 4000 долларов за унцию,.

Эксперт Расс Моулд сказал, что постоянные выпады Трампа в адрес ФРС привели к тому, что доллар, облигации и рынок в целом рухнули за одну ночь. Есть также опасения — если Трамп попытается уволить Пауэлла раньше срока, это вызовет ещё более сильную реакцию.

Тем временем британский фунт взлетел до семимесячного максимума в 1,3423 доллара и идет к самой продолжительной серии побед над долларом за последние 50 лет. За 10 дней с 2 апреля фунт вырос на 3,5%, пишет The Guardian.

Уточнения

Тро́йская у́нция (англ troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.





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