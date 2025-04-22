Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывший президент России рекомендует чешскому хоккеисту Гашеку быть аккуратнее и посетить психиатра
Тонкие волосы — не приговор: эти плетения делают объём из ничего
Шарики из фольги в стиральной машине? Вот зачем их используют в прачечных
Тайна взломанных счетов: кто стоит за масштабными хищениями в Японии
Сила советского железа. Неубиваемые и надёжные двигатели СССР
Собака спит у головы хозяина — признак любви или тревоги
Ранний подъём того стоит: 24 апреля в небе появится Утренняя звезда
Более 865 тысяч гостей посетили Роза Хутор в зимнем сезоне 2024/2025 гг.
Муравьи сбиваются с пути, а тля гибнет — благодаря одному растению

Крупный неудачник! Как Трамп заставил мир сомневаться в долларе

1:22
Экономика

Золото бьет рекорды — впервые за долгое время цена за унцию поднялась выше 3500 долларов.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Большинство фондовых рынков в красной зоне, а доллар США упал до трехлетнего минимума после того, как Дональд Трамп начал критиковать председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Трамп назвал Пауэлла "мистером Слишком Поздно" и "крупным неудачником", потому что тот не снизил ставки.

Во вторник утром золото достигло рекордных высот — оно выросло с начала года с 2623 долларов за унцию и сейчас может даже потянуть до 4000 долларов за унцию,.

Эксперт Расс Моулд сказал, что постоянные выпады Трампа в адрес ФРС привели к тому, что доллар, облигации и рынок в целом рухнули за одну ночь. Есть также опасения — если Трамп попытается уволить Пауэлла раньше срока, это вызовет ещё более сильную реакцию.

Тем временем британский фунт взлетел до семимесячного максимума в 1,3423 доллара и идет к самой продолжительной серии побед над долларом за последние 50 лет. За 10 дней с 2 апреля фунт вырос на 3,5%, пишет The Guardian.

Уточнения

Тро́йская у́нция (англ  troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Авто
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы Аудио 
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Садоводство, цветоводство
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий Аудио 
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Недвижимость
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо Дмитрий Плотников За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Последние материалы
Бывший президент России рекомендует чешскому хоккеисту Гашеку быть аккуратнее и посетить психиатра
Тонкие волосы — не приговор: эти плетения делают объём из ничего
Шарики из фольги в стиральной машине? Вот зачем их используют в прачечных
Тайна взломанных счетов: кто стоит за масштабными хищениями в Японии
Сила советского железа. Неубиваемые и надёжные двигатели СССР
Собака спит у головы хозяина — признак любви или тревоги
Ранний подъём того стоит: 24 апреля в небе появится Утренняя звезда
Более 865 тысяч гостей посетили Роза Хутор в зимнем сезоне 2024/2025 гг.
Муравьи сбиваются с пути, а тля гибнет — благодаря одному растению
Нарезка, которая не пропадёт: хитрости хранения колбасы после застолий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.