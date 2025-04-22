Доллар на дне: что стоит за его падением до минимального уровня с 2022 года

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доллар в понедельник продолжил свой путь вниз, достигнув самого низкого уровня с 2022 года.

Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Долларовая купюра

Американская валюта теряет свою силу, а причины — в политике Дональда Трампа, которая создает неуверенность в экономике США. Некоторые эксперты говорят, что рынки не любят, когда президент пытается вмешиваться в работу центрального банка.

CNBC отметил, что если президент попытается сместить председателя ФРС, и это еще больше вызывает потерю доверия к экономической политике США.

На фоне этих событий евро вырос на 1,3% по отношению к доллару, японская иена и швейцарский франк тоже укрепились. Инвесторы ищут спокойствие и убежище в более стабильных активах — именно поэтому растет спрос на евро и немецкие облигации.

Одновременный рост евро и немецких облигаций говорит о том, что люди бегут за безопасностью — покупают долг Евросоюза, пишет infomoney.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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