Силы растущего Китая: как модель 910C от Huawei перекроет рынок Nvidia

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акции Nvidia резко просели в понедельник — минус 4,51% на Уолл-стрит: США ввели новые ограничения на экспорт чипов в Китай, и это сильно ударило по котировкам компании.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Китай

Тем временем со следующего месяца Huawei собирается начать массовую поставку для искусственного интеллекта модели 910C. По производительности она почти сравнима с Nvidia H100, объединяет два процессора 910B в один, получается вдвое мощнее — и по памяти, и по вычислительным возможностям.

После того, как США в апреле 2025 года потребовали у Nvidia получить лицензию на экспорт в Китай, компания начала тратить миллиарды — примерно 5,5 миллиардов долларов — на запас продукции H2O и связанные с этим расходы.

В итоге, Huawei Ascend 910C теперь станет настоящим выбором для китайских разработчиков ИИ, ведь Nvidia и другие западные процессоры под запретом. Эксперты говорят, что это — начало новой эры конкуренции, ведь Huawei и другие китайские компании активно набирают обороты, пишет bolsamania.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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