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Загадка подземных пейзажей Бразилии: что ищут геологи и инвесторы в штате Минас-Жерайс

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Экономика

 Бразилия — это не только футбольные чемпионаты и карнавалы, но ещё и главный игрок в мире по добыче драгоценных камней.

Драгоценные камни
Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Cateb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Драгоценные камни

В штате Минас-Жерайс добывают примерно четверть всех камней на планете! В городе Гояна найдены кристаллы, которые начали формироваться около 300 миллионов лет назад. Некоторые кварцевые кристаллы достигают десяти метров в длину! Геологи, коллекционеры и даже инвесторы со всего мира приезжают, чтобы примерить на себя роль археолога. Здесь находятся сапфиры, аметисты, топазы, турмалины и другие красивые минералы. Всё это создает потрясающий подземный пейзаж из драгкамней.

В городе заботятся также о природе (500 гектаров саванны), чтобы создать баланс между добычей о сохранением окружающей среды, пишет portalin.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Загадка подземных пейзажей Бразилии: что ищут геологи и инвесторы в штате Минас-Жерайс
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