Легендарная немецкая марка на грани исчезновения: китайские инвестиции не спасли

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Издание Bild сообщило о крахе немецкой автокомпании Isdera — марки с легендарным прошлым, но нестабильным настоящим. Журналисты отметили, что компания прославилась в первую очередь благодаря автомобилю, с которым не знал, что делать сам Mercedes, и который стал сенсацией 80-х. Однако в последние годы Isdera будто потеряла ориентиры, а ставка на электромобильность и китайские инвестиции оказалась неудачной.

Фото: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz

Издание напомнило, что почти 15 лет назад китайская Geely приобрела Volvo, что спасло бренд от исчезновения. Тогда казалось, что подобные покупки — это будущее, но теперь становится понятно: даже у китайских инвесторов нет волшебной палочки, способной превратить всё в золото.

Isdera была основана Эберхардом Шульцем, который ещё в 1969 году построил свой собственный спорткар в гараже и пытался устроиться с ним в Porsche и Mercedes. Позже он стал частью проекта Mercedes CW 311, настолько впечатлившего немецкий бренд, что тот разрешил использовать свой логотип, но так и не отправил автомобиль в серийное производство. Тогда Шульц сам основал Isdera и выпустил машину под названием Imperator 108i.

Несмотря на культовый статус, проекты марки были нишевыми, и её развитие не раз сталкивалось с финансовыми трудностями. В 2000-х компания выпускала ретро-модели на заказ, включая Autobahnkurier с двумя V8, но такой подход не обеспечивал устойчивости.

В 2016 году Isdera попыталась перезапуститься с помощью китайской WM Motor. Партнёрство завершилось без коммерческого успеха: анонсированный Commendatore GT так и не поступил в продажу. Позже компанию приобрёл китайский концерн Xinghui Automotive Group, но и это не спасло её. Несмотря на создание дизайн-центра в Китае, по информации Bild, окружной суд Саарбрюккена уже назначил управляющего по делам о банкротстве.

Теперь, по данным СМИ, остаётся лишь надеяться, что культовая марка не исчезнет окончательно, ведь её автомобили до сих пор продаются на аукционах за миллионы. Однако шансы на выживание без сильного инвестора — весьма туманные.

Уточнения

Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.