Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пасхальные яйца не пропадут: готовим салат-солнышко из остатков
Эта запеканка с помидорами — идеальный вариант для вечера без суеты
Паровоз, который переносит в прошлое: Velay Express открывает новый маршрут
Ошибки весеннего ухода за чесноком: что может погубить урожай
Капиталы бегут, стройка идёт, рубль качается — квартира стала шахматной фигурой
Эффект фотошопа за 10 секунд: что наносить до тонального крема
Соседство, которое кормит: какие овощи усиливают рост друг друга
Освобождение ДНР: войска России продолжают освобождение региона
Ремонт закончен, но детали не ваши: как вас могут обмануть в сервисе

Легендарная немецкая марка на грани исчезновения: китайские инвестиции не спасли

2:27
Экономика

Издание Bild сообщило о крахе немецкой автокомпании Isdera — марки с легендарным прошлым, но нестабильным настоящим. Журналисты отметили, что компания прославилась в первую очередь благодаря автомобилю, с которым не знал, что делать сам Mercedes, и который стал сенсацией 80-х. Однако в последние годы Isdera будто потеряла ориентиры, а ставка на электромобильность и китайские инвестиции оказалась неудачной.

Mercedes-Benz
Фото: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz

Издание напомнило, что почти 15 лет назад китайская Geely приобрела Volvo, что спасло бренд от исчезновения. Тогда казалось, что подобные покупки — это будущее, но теперь становится понятно: даже у китайских инвесторов нет волшебной палочки, способной превратить всё в золото.

Isdera была основана Эберхардом Шульцем, который ещё в 1969 году построил свой собственный спорткар в гараже и пытался устроиться с ним в Porsche и Mercedes. Позже он стал частью проекта Mercedes CW 311, настолько впечатлившего немецкий бренд, что тот разрешил использовать свой логотип, но так и не отправил автомобиль в серийное производство. Тогда Шульц сам основал Isdera и выпустил машину под названием Imperator 108i.

Несмотря на культовый статус, проекты марки были нишевыми, и её развитие не раз сталкивалось с финансовыми трудностями. В 2000-х компания выпускала ретро-модели на заказ, включая Autobahnkurier с двумя V8, но такой подход не обеспечивал устойчивости.

В 2016 году Isdera попыталась перезапуститься с помощью китайской WM Motor. Партнёрство завершилось без коммерческого успеха: анонсированный Commendatore GT так и не поступил в продажу. Позже компанию приобрёл китайский концерн Xinghui Automotive Group, но и это не спасло её. Несмотря на создание дизайн-центра в Китае, по информации Bild, окружной суд Саарбрюккена уже назначил управляющего по делам о банкротстве.

Теперь, по данным СМИ, остаётся лишь надеяться, что культовая марка не исчезнет окончательно, ведь её автомобили до сих пор продаются на аукционах за миллионы. Однако шансы на выживание без сильного инвестора — весьма туманные.

Уточнения

Автомоби́льная промы́шленность (автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Авто
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов Аудио 
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Садоводство, цветоводство
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов Аудио 
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Красота и стиль
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025 Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо Дмитрий Плотников За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Последние материалы
Дженнифер Лопес заставили прикрыться: новый образ звезды удивил поклонников
Вода в ядре Земли: открытие, которое меняет представление о планете
Отмена ударов: Россия и ее ответ предложению Киева
Беги в бункер: ответ России Зеленскому стал известен публике
Эксперт раскрыла реальные цифры пенсий в России: удивительные данные
Неожиданные факты о Дельфах: что скрывают древние руины этого греческого чудесного места?
Льготный миллионер: мир возмутился из-за уровня жизни беженцев
Волосы как веник? Всё начинается с одного лишнего движения в душе
Территории не важны: назван главный вопрос, решаемый СВО
Ипотека на паузе: рынок скатится к уровням восьмилетней давности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.