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Эксперт раскрыла реальные цифры пенсий в России: удивительные данные

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Экономика

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что после проведённых индексаций средняя социальная пенсия в России составляет чуть более 15 тысяч рублей. Об этом она заявила в интервью NEWS.ru.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

По её словам, в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина уже были проведены две индексации пенсий, а следующая намечена на 1 октября.

Бессараб также подчеркнула, что размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера.

Кроме того, она уточнила, что средняя пенсия по старости для неработающих граждан составляет около 24 тысяч рублей, социальная пенсия по старости — порядка 15,5 тысячи, а средняя военная пенсия достигает 42 тысяч рублей.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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