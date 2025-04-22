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Boeing отправляют обратно: Китай перестал принимать самолёты из США

1:09
Экономика

Китайские авиаперевозчики временно прекратили приём самолётов американской компании Boeing. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовое издание "Дии цайцзин", причиной стали взаимные импортные тарифы, введённые в рамках обострившейся торговой войны между США и Китаем.

Lufthansa Boeing 747-430
Фото: flickr.com by Kiefer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Lufthansa Boeing 747-430

Источники сообщили, что один из лайнеров Boeing 737 MAX, который готовился к передаче Китаю, вылетел из центра финальной комплектации в Чжоушане и был отправлен обратно в Сиэтл, на основной завод компании.

Напомним, что в китайском центре производится внешняя окраска и оформление самолётов перед поставкой.

Ранее агентство Bloomberg отметило, что один из самолётов, предназначенных для авиакомпании Xiamen Air, также был развёрнут и направлен в Гуам.

По данным издания, указание отказаться от приёма самолётов Boeing поступило от китайских властей, что стало неожиданностью для американской корпорации. Эти меры Пекина вызвали падение акций Boeing на 4,6%.

Уточнения

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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