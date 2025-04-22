Boeing отправляют обратно: Китай перестал принимать самолёты из США

Китайские авиаперевозчики временно прекратили приём самолётов американской компании Boeing. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовое издание "Дии цайцзин", причиной стали взаимные импортные тарифы, введённые в рамках обострившейся торговой войны между США и Китаем.
Источники сообщили, что один из лайнеров Boeing 737 MAX, который готовился к передаче Китаю, вылетел из центра финальной комплектации в Чжоушане и был отправлен обратно в Сиэтл, на основной завод компании.
Напомним, что в китайском центре производится внешняя окраска и оформление самолётов перед поставкой.
Ранее агентство Bloomberg отметило, что один из самолётов, предназначенных для авиакомпании Xiamen Air, также был развёрнут и направлен в Гуам.
По данным издания, указание отказаться от приёма самолётов Boeing поступило от китайских властей, что стало неожиданностью для американской корпорации. Эти меры Пекина вызвали падение акций Boeing на 4,6%.
The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.
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