Бумеранг санкций: Европа сама себя загнала в ловушку из-за алюминия

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Европу могут ожидать серьёзные проблемы из-за введённых ограничений на поставки алюминия из России. Такое мнение он высказал в социальной сети X.
По словам эксперта, Евросоюз снова поставил себя в затруднительное положение, решив отказаться от российского алюминия.
Малинен подчеркнул, что последствия этого шага для европейской промышленности, скорее всего, окажутся необратимыми.
Напомним, что 19 февраля постоянные представители 27 стран — членов ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России. В рамках ограничений был введён запрет на импорт первичного алюминия, а также в санкционный список добавлены 73 судна, отнесённые к так называемому теневому флоту.
Алюми́ний — это лёгкий парамагнитный металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической обработке.
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