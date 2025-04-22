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Бумеранг санкций: Европа сама себя загнала в ловушку из-за алюминия

0:54
Экономика

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Европу могут ожидать серьёзные проблемы из-за введённых ограничений на поставки алюминия из России. Такое мнение он высказал в социальной сети X.

Алюминий
Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алюминий

По словам эксперта, Евросоюз снова поставил себя в затруднительное положение, решив отказаться от российского алюминия.

Малинен подчеркнул, что последствия этого шага для европейской промышленности, скорее всего, окажутся необратимыми.

Напомним, что 19 февраля постоянные представители 27 стран — членов ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России. В рамках ограничений был введён запрет на импорт первичного алюминия, а также в санкционный список добавлены 73 судна, отнесённые к так называемому теневому флоту.

Уточнения

Алюми́ний — это лёгкий парамагнитный металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической обработке.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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