Три триллиона рублей и никакой стабильности: Польша дорого заплатила за разрыв с Россией

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Издание Niezależny Dziennik Polityczny сообщило, что Польша и страны Прибалтики оказались в энергетическом кризисе после отказа от российских энергоресурсов. По информации источника, причиной такого решения стало давление со стороны Евросоюза и США.

Фото: wikimapia by Mateusz War, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг

В материале отмечается, что в 2023 году Польша прекратила закупки российского газа и угля, заменив их поставками из США, Австралии и ЮАР. Такой курс на так называемую "энергетическую независимость", как уточнили журналисты, обошёлся стране в 138 миллиардов злотых, что эквивалентно примерно трём триллионам рублей.

В начале 2025 года аналогичный шаг сделали и страны Прибалтики — они отключились от энергосистемы БРЭЛЛ, связывавшей их с Россией и Белоруссией, и подключились к европейской сети. Теперь электроэнергия поступает к ним из Норвегии и Швеции через биржу Nord Pool.

В публикации подчёркивается, что вместо обещанной стабильности регион столкнулся с энергетическим хаосом, который может привести к экономическому коллапсу. По данным издания, из-за этих решений цены на электричество и отопление резко выросли. В частности, в Польше оптовые цены на электроэнергию в 2024 году оказались одними из самых высоких в Европе.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.



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