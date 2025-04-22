Долгожданные итоги: как Сеул удерживает звание самого экономичного города

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В этом году Сеул снова назван самым экономичным городом в мире уже второй год подряд, по данным Compare the Market.

Фото: commons.wikimedia.org by TriviaKing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сакура

Это связано с самым низким ростом цен на аренду — всего 8% с 2015 года — и низким уровнем безработицы (2,7%). Также в плюсе низкие счета за электроэнергию.

На втором месте — Брисбен в Австралии, благодаря низким тарифам на общественный транспорт и бензин.

Самые дорогие города — Копенгаген, Рейкьявик и Дублин — там цены на кофе, транспорт и жилье значительно выше.

Например, в Копенгаген чашка кофе стоит почти $10, а проезд в Рейкьявике — около $7,7.

В обновленном индексе стоимости жизни 42 столицы оцениваются по 11 факторам, включая цены, зарплаты и уровень безработицы.

Стивен Зеллер, глава Compare the Market, отметил, что ни один город не идеален для тех, кто хочет экономить, передает The Korea Times.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.