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Почему кофе теряет популярность: 13% молодежи назвали главную причину

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Экономика

Согласно опросу, молодые люди до 28 лет всё чаще отказываются от изысканного кофе в пользу надежного и простого чая.

девушка пьёт чай
Фото: freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка пьёт чай

В прошлом году почти две трети опрошенных выбрали чай на основе бобов как свой любимый горячий напиток, что вызвало опасения, что традиционный кофе исчезает.

Более половины молодежи (52%) теперь предпочитает именно чай, а не латте или капучино. Главные причины — вкус (22%) и рост цен на кофе (13%).

Чай молодым нравится из-за пользы для здоровья: 55% считают, что он помогает сохранять спокойствие и уравновешенность. А 25% отмечают, что кофе вызывает у них нервозность и тревогу.

Врачи подтверждают, что чай полезен для сердца и может снизить риск диабета, если его правильно заваривать, пишет британское издание The Sun.

Уточнения

Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — «кофе с молоком») — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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