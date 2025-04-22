Пассажирские права под защитой: скрытый бонус нового авиационного закона

Закон позволяет арендовать гражданское воздушное судно с экипажем для международных перевозок. Документ опубликован на официальном портале.
В нем также прописаны требования к договору аренды между российским эксплуатантом и иностранным авиапредприятием — то есть, как всё должно быть по закону, чтобы было правильно.
Росавиация теперь может самостоятельно решать, выдать ли сертификат летной годности на гражданский самолет. Порядок подтверждения соответствия, оформление сертификата и его форма будут устанавливаться федеральными авиационными правилами, которые утверждает Минтранс РФ.
Сенаторы считают, что этот закон поможет расширить парк самолетов для международных рейсов, снизить расходы российских перевозчиков и лучше защитить права пассажиров, пишет РИА Новости.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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