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Пассажирские права под защитой: скрытый бонус нового авиационного закона

0:52
Экономика

Закон позволяет арендовать гражданское воздушное судно с экипажем для международных перевозок. Документ опубликован на официальном портале.  

Airbus A319-132 турецких авиалиний
Фото: commons.wikimedia.org by Aero Icarus from Zürich, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Airbus A319-132 турецких авиалиний

 В нем также прописаны требования к договору аренды между российским эксплуатантом и иностранным авиапредприятием — то есть, как всё должно быть по закону, чтобы было правильно.  

Росавиация теперь может самостоятельно решать, выдать ли сертификат летной годности на гражданский самолет. Порядок подтверждения соответствия, оформление сертификата и его форма будут устанавливаться федеральными авиационными правилами, которые утверждает Минтранс РФ.  

Сенаторы считают, что этот закон поможет расширить парк самолетов для международных рейсов, снизить расходы российских перевозчиков и лучше защитить права пассажиров, пишет РИА Новости. 

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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