Пассажирские права под защитой: скрытый бонус нового авиационного закона

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Закон позволяет арендовать гражданское воздушное судно с экипажем для международных перевозок. Документ опубликован на официальном портале.

Фото: commons.wikimedia.org by Aero Icarus from Zürich, Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Airbus A319-132 турецких авиалиний

В нем также прописаны требования к договору аренды между российским эксплуатантом и иностранным авиапредприятием — то есть, как всё должно быть по закону, чтобы было правильно.

Росавиация теперь может самостоятельно решать, выдать ли сертификат летной годности на гражданский самолет. Порядок подтверждения соответствия, оформление сертификата и его форма будут устанавливаться федеральными авиационными правилами, которые утверждает Минтранс РФ.

Сенаторы считают, что этот закон поможет расширить парк самолетов для международных рейсов, снизить расходы российских перевозчиков и лучше защитить права пассажиров, пишет РИА Новости.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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