Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Съешь это в 11:00 — и забудь про давление и холестерин
Кошка Шрёдингера стала стабильной — квантовый прорыв, который всё меняет
Падение качества Audi больше не спрятать под глянец: премиум — только на бумаге
Похудей и подкачайся к лету: 5 упражнений с мячом для очень эффективной тренировки
Шедевр из картофеля: как запекание драников в духовке изменит ваше представление о блюде
Маргарита Симоньян объяснила, как правильно относиться к доносам
Пассажирские права под защитой: скрытый бонус нового авиационного закона
С чего начинается дом мечты: шаг, о котором часто забывают будущие владельцы
Этот трюк с сывороткой и SPF спасёт вашу кожу от старения

Спрос на дебетовые карты вырос на 26% — что стоит за этой тенденцией

1:07
Экономика

За первый квартал 2025 года спрос на дебетовые карты вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 21% — по сравнению с последним кварталом 2024-го, сообщают в "Выберу.ру".

Карта "Мир"
Фото: 123RF by melenansk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Карта "Мир"

Эксперты объясняют рост тремя причинами: люди стали внимательнее относиться к расходам, банки активно развивают дебетовые предложения и интерес к кредиткам снизился.

Чаще всего люди оформляют дополнительные дебетовые карты для оплаты подписок и онлайн-сервисов (33%), для накоплений и бюджета (27%), путешествий и валютных расходов (21%). Остальные — для детей или переводов родственникам (19%).

Современные дебетовые карты уже не просто для наличных или магазинов — это мощный инструмент для управления расходами: подписки, поездки, онлайн-покупки и валютные операции. Банки соревнуются за скорость выпуска, удобство приложений, бонусы и кешбэк, пишет РИА Новости.

Уточнения

Дебето́вая ка́рта (англ. debit card) — банковская платёжная карта, используемая для оплаты товаров и услуг, получения наличных денег в банкоматах. Деньги на дебетовую карту обычно вносит (перечисляет) клиент или его работодатель.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Авто
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные Аудио 
Лук растёт как на дрожжах, если посадить его после этой культуры
Садоводство, цветоводство
Лук растёт как на дрожжах, если посадить его после этой культуры Аудио 
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Авто
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Последние материалы
Съешь это в 11:00 — и забудь про давление и холестерин
Кошка Шрёдингера стала стабильной — квантовый прорыв, который всё меняет
Падение качества Audi больше не спрятать под глянец: премиум — только на бумаге
Похудей и подкачайся к лету: 5 упражнений с мячом для очень эффективной тренировки
Шедевр из картофеля: как запекание драников в духовке изменит ваше представление о блюде
Спрос на дебетовые карты вырос на 26% — что стоит за этой тенденцией
Маргарита Симоньян объяснила, как правильно относиться к доносам
Пассажирские права под защитой: скрытый бонус нового авиационного закона
С чего начинается дом мечты: шаг, о котором часто забывают будущие владельцы
Этот трюк с сывороткой и SPF спасёт вашу кожу от старения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.