Спрос на дебетовые карты вырос на 26% — что стоит за этой тенденцией

За первый квартал 2025 года спрос на дебетовые карты вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 21% — по сравнению с последним кварталом 2024-го, сообщают в "Выберу.ру".
Эксперты объясняют рост тремя причинами: люди стали внимательнее относиться к расходам, банки активно развивают дебетовые предложения и интерес к кредиткам снизился.
Чаще всего люди оформляют дополнительные дебетовые карты для оплаты подписок и онлайн-сервисов (33%), для накоплений и бюджета (27%), путешествий и валютных расходов (21%). Остальные — для детей или переводов родственникам (19%).
Современные дебетовые карты уже не просто для наличных или магазинов — это мощный инструмент для управления расходами: подписки, поездки, онлайн-покупки и валютные операции. Банки соревнуются за скорость выпуска, удобство приложений, бонусы и кешбэк, пишет РИА Новости.
Дебето́вая ка́рта (англ. debit card) — банковская платёжная карта, используемая для оплаты товаров и услуг, получения наличных денег в банкоматах. Деньги на дебетовую карту обычно вносит (перечисляет) клиент или его работодатель.
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