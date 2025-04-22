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Загадка российских фермеров: как они покоряют саудовский рынок

0:51
Экономика

Россия за год увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции в Саудовскую Аравию на 24%, сообщают в Минсельхозе после переговоров главы ведомства Оксаны Лут с министром окружающей среды королевства.  

на поле
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
на поле

 Переговоры прошли в Саудовской Аравии, где обе стороны отметили, что торговля сельхозпродуктами между ними уже превышает 1 миллиард долларов в год.  

В этом году Россия поставляет много ячменя, мяса птицы и говядины — и, по словам министерства, экспорт пшеницы на саудовский рынок все еще очень значимый.  

Еще одним перспективным направлением называют поставки российских ветеринарных вакцин.  

Саудовская сторона проявила интерес к российским разработкам, в том числе к мясному кроссу кур "Смена 9", пишет "Интерфакс".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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