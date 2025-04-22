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Рубль укрепляется, а золото растёт? Что происходит на финансовых рынках

1:04
Экономика

Профессор Владимир Григорьев отметил, что из-за роста цен на золото и растущей неуверенности в долларах, люди начинают присматриваться к драгоценному металлу.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Но он считает, что пока рано полностью отказываться от американской валюты.

После выборов в США рубль укрепился по отношению к доллару, и рынок надеется на улучшение отношений между странами и возможное снятие санкций.

По его словам, курс рубля останется стабильным, пока не изменится политическая ситуация или власти не примут решение о его ослаблении. Это важно, потому что сильный рубль мешает российскому экспорту, особенно при падении цен на нефть.

Григорьев также обратил внимание на рост цен на золото, связанный с изменениями в мировой финансовой системе, где США все еще занимают ключевую роль. Он предсказал, что этот тренд продолжится, но при этом не стоит сразу избавляться от доллара — он еще долго останется более ликвидным и востребованным, пишет РИА Новости.

Уточнения

Тренд в экономике — направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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