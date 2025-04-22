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Когда закончится угольное противостояние Донбасса? Инвесторы готовы вернуть шахты регионам

1:06
Экономика

Инвесторы, владеющие угольными активами в ЛДНР — ООО "Импэкс-Дон" и ООО "Торговый дом "Донские угли"" — вернут власти этих регионов девять шахт, арендованных в 2024 году.

Шахта
Фото: https://www.panoramio.com/photo/85025455 by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шахта

Из них семь шахт находятся в аренде у "Донских углей" в ЛНР, а две — у "Импэкс-Дона" в ДНР. Источник уточнил, что федеральные власти не возражают против возвращения этих активов регионам. Однако, по их мнению, расходы по созданию техпроектов по ликвидации горных выработок и содержание шахт до завершения ликвидации или консервации должны взять на себя инвесторы.

Они должны будут потратить на это 2-3 миллиарда рублей в течение года. Бизнес считает, что ответственность за эти расходы лежит на властях.

Ранее Минэнерго предложило "Российским железным дорогам" и портовым терминалам поддержать отечественные угольные компании, предоставив им крупные скидки, чтобы решить проблемы в угольной отрасли, пишет РБК.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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