Новые дома, школы и парки: как изменится Донбасс в ближайшие годы

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о планах подготовить генеральные планы для Донецка, Енакиево, Горловки, Макеевки и Снежного в 2025 году.

Фото: unsplash.com by Henrique Félix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушки на улице

Это станет первым шагом к созданию единой схемы территориального планирования всего Донбасса.

Он отметил, что такие планы позволят объединить в единую систему мастер-планы городов с транспортной, энергетической и промышленной инфраструктурой для гармоничного развития региона.

Уже в этом году в Донецке и Макеевке начнется строительство новых многоквартирных домов. В будущем масштабное жилищное строительство охватит всю территорию Донбасса, при этом важно обеспечить строительство с учетом всех необходимых объектов — школ, садиков, поликлиник, зон отдыха и парковок.

Генеральные планы разрабатывает Российский Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования.

Пушилин также добавил, что эти планы будут согласованы с масштабным проектом "Возрождаем Донбасс вместе!", который запущен для создания образа будущего региона по высоким российским стандартам.

15 апреля он представил президенту обновленный спортивный комплекс "Юность" в Докучаевске, восстановленный после ремонта. По его словам, это важный шаг для города, который долгое время страдал от обстрелов, пишут "Ведомости".

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.





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