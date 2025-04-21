CDEK.Shopping упрощает международные сделки! Новый B2B-сервис для оптовых заказов

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сервис по заказу зарубежных товаров CDEK. Shopping запустил новое B2B-направление, которое позволит российским компаниям оформлять оптовые закупки из Китая.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двое бизнесменов жмут руки

Об этом сообщили в пресс-службе компании. По словам представителей, клиент сможет оставить заявку на покупку, а компания возьмёт на себя поиск поставщиков, оформление документов, переводы платежей и организацию доставки "под ключ" — от выкупа товара до его доставки в Россию.

CDEK.Shopping заключил партнерство с платформой "ДжумПро", что даст возможность предложить юридическим лицам выгодные цены и эксклюзивные условия, включая работу с проверенными поставщиками и защиту от рисков международных сделок.

Ожидается, что запуск этого направления увеличит общий объем заказов из-за рубежа через CDEK. Shopping на 15-20% к концу года. Также отметили, что уже налажены процессы покупки и доставки из 16 стран для физических лиц.

В мае 2024 года сервис начал продавать автомобили с доставкой из Европы, Китая и Южной Кореи. Сделка включает таможенное оформление и передачу документов, а срок доставки составляет в среднем 45-60 дней. Можно оформить индивидуальный заказ с конкретным цветом и комплектацией, однако из-за этого доставка займет больше времени, пишут "Ведомости".

Уточнения

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