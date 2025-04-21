Сам себе цензор: зачем россияне накладывают на себя запреты — и чем это может обернуться

4:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России стремительно набирает популярность новая практика — самозапреты, или добровольные ограничения, которые граждане накладывают на себя в разных сферах жизни.

Фото: money.yandex.ru by ООО Яндекс.Деньги, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банковская карта электронного кошелька Яндекс.Деньги

После стремительного успеха сервиса самозапрета на кредиты, которым всего за месяц воспользовались более 8 миллионов человек, власти и эксперты один за другим начали предлагать ввести аналогичные механизмы в других чувствительных сферах — от покупки алкоголя и табака до регистрации сим-карт, ставок в букмекерских конторах и даже просмотра определённого контента в интернете.

Но действительно ли такие ограничения эффективны? И не превращаются ли они в инструмент мягкого принуждения?

Самозапрет как тренд

С 1 марта в России работает система самозапрета на оформление кредитов и займов. По данным ЦБ, за первый месяц более 8,1 млн человек воспользовались услугой, причём 92% из них выбрали полный отказ от получения любых кредитов.

На фоне этих цифр пошли разговоры о расширении механизма: самозапрет на покупку алкоголя, оформление сим-карт, доступ к азартным играм и даже на просмотр "вредного" контента в интернете.

Что говорит экономика и рынок

Такая волна "самоограничений" уже вызывает дискуссии: не только юридические или финансовые, но и психологические, этические.

С точки зрения экономики, массовые самозапреты могут снижать потребление и влиять на целые отрасли. Сокращение выдачи кредитов уменьшает прибыль банков, но одновременно снижает долговую нагрузку на население. Запреты на продажу алкоголя или табака могут ударить по бизнесу и налоговым поступлениям, но сэкономить бюджету миллиарды на лечении зависимостей. Однако есть риск, что ограничения приведут к росту теневого рынка, где никакие запреты не действуют.

С юридической точки зрения самозапреты — дело добровольное. Но насколько добровольно человек принимает это решение, если государство активно агитирует за самоограничение, а доступ к альтернативам ограничен?

Например, если банки начнут выдавать кредиты только тем, кто оформил самозапрет, — это уже не личный выбор, а вынужденная мера. Такой подход рискует превратиться из инструмента самоконтроля в форму системного давления.

Психология: спасение или подмена

С психологической точки зрения самозапрет может быть полезным для людей, склонных к импульсивным действиям. Это может быть своего рода "тормоз" — защита от собственных слабостей.

Но тут есть и обратная сторона: человек может начать полагаться не на внутреннюю волю, а на внешнюю "запретную кнопку", теряя навык самоконтроля. А если причина проблемы глубже — например, хронический стресс или бедность, — то запрет не решает, а лишь оттягивает неизбежное.

Как отмечает основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев, Самозапреты появились как способ защиты от мошенничества — прежде всего в сфере кредитования. Но распространение этого механизма на другие области, вроде алкоголя или ставок, вряд ли сработает эффективно.

Внешний запрет не станет внутренним правилом, пока сам человек этого не осознает. Это может стать просто очередной модной мерой без реального эффекта", — объяснил эксперт.

Старший партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова дополнила:

"Самозапреты в сферах, связанных с финансами, — это благо. Это снижает риски мошенничества, а при этом легко управляется: можно быстро снять запрет при необходимости. Такой механизм доброволен, гибок и реально защищает граждан".

Эксперты сходятся во мнении: самозапреты оправданы там, где импульсивное поведение может нанести прямой ущерб - кредиты, микрозаймы, азартные игры. Но при этом важно не превратить механизм добровольного выбора в инструмент системного контроля. Иначе возникает риск инфантилизации общества, когда человек перестаёт самостоятельно принимать решения, полагаясь на "государство-няню".

Особенно важно, чтобы отмена самозапретов была простой, но при этом безопасной - с защитой от злоупотреблений и мошенничества.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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