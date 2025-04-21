Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры… — писала газета Новости дня 22 апреля 1901 года
Без кофеина, но с ароматом: как делают финиковый кофе дома
Увлекательный способ посева моркови: как использовать кисель для ускорения всходов
Центральный банк на стороне рубля: как интервенции влияют на курс
Грязная форма и пятна от еды? Этот цикл стирки избавит от любых проблем
Вечером или утром: когда банан действительно полезен
Милителло: таинственная деревня, о которой заговорила вся Италия
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
От Греции до Таиланда: эти 10 лучших пляжей мира покорили сердца туристов

Сам себе цензор: зачем россияне накладывают на себя запреты — и чем это может обернуться

4:28
Экономика

В России стремительно набирает популярность новая практика — самозапреты, или добровольные ограничения, которые граждане накладывают на себя в разных сферах жизни.

Банковская карта электронного кошелька Яндекс.Деньги
Фото: money.yandex.ru by ООО Яндекс.Деньги, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банковская карта электронного кошелька Яндекс.Деньги

После стремительного успеха сервиса самозапрета на кредиты, которым всего за месяц воспользовались более 8 миллионов человек, власти и эксперты один за другим начали предлагать ввести аналогичные механизмы в других чувствительных сферах — от покупки алкоголя и табака до регистрации сим-карт, ставок в букмекерских конторах и даже просмотра определённого контента в интернете.

Но действительно ли такие ограничения эффективны? И не превращаются ли они в инструмент мягкого принуждения?

Самозапрет как тренд

С 1 марта в России работает система самозапрета на оформление кредитов и займов. По данным ЦБ, за первый месяц более 8,1 млн человек воспользовались услугой, причём 92% из них выбрали полный отказ от получения любых кредитов.

На фоне этих цифр пошли разговоры о расширении механизма: самозапрет на покупку алкоголя, оформление сим-карт, доступ к азартным играм и даже на просмотр "вредного" контента в интернете.

Что говорит экономика и рынок

Такая волна "самоограничений" уже вызывает дискуссии: не только юридические или финансовые, но и психологические, этические.

С точки зрения экономики, массовые самозапреты могут снижать потребление и влиять на целые отрасли. Сокращение выдачи кредитов уменьшает прибыль банков, но одновременно снижает долговую нагрузку на население. Запреты на продажу алкоголя или табака могут ударить по бизнесу и налоговым поступлениям, но сэкономить бюджету миллиарды на лечении зависимостей. Однако есть риск, что ограничения приведут к росту теневого рынка, где никакие запреты не действуют.

С юридической точки зрения самозапреты — дело добровольное. Но насколько добровольно человек принимает это решение, если государство активно агитирует за самоограничение, а доступ к альтернативам ограничен?

Например, если банки начнут выдавать кредиты только тем, кто оформил самозапрет, — это уже не личный выбор, а вынужденная мера. Такой подход рискует превратиться из инструмента самоконтроля в форму системного давления.

Психология: спасение или подмена

С психологической точки зрения самозапрет может быть полезным для людей, склонных к импульсивным действиям. Это может быть своего рода "тормоз" — защита от собственных слабостей.

Но тут есть и обратная сторона: человек может начать полагаться не на внутреннюю волю, а на внешнюю "запретную кнопку", теряя навык самоконтроля. А если причина проблемы глубже — например, хронический стресс или бедность, — то запрет не решает, а лишь оттягивает неизбежное.

Как отмечает основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев, Самозапреты появились как способ защиты от мошенничества — прежде всего в сфере кредитования. Но распространение этого механизма на другие области, вроде алкоголя или ставок, вряд ли сработает эффективно.

Внешний запрет не станет внутренним правилом, пока сам человек этого не осознает. Это может стать просто очередной модной мерой без реального эффекта", — объяснил эксперт.

Старший партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова дополнила:

"Самозапреты в сферах, связанных с финансами, — это благо. Это снижает риски мошенничества, а при этом легко управляется: можно быстро снять запрет при необходимости. Такой механизм доброволен, гибок и реально защищает граждан".

Эксперты сходятся во мнении: самозапреты оправданы там, где импульсивное поведение может нанести прямой ущерб - кредиты, микрозаймы, азартные игры. Но при этом важно не превратить механизм добровольного выбора в инструмент системного контроля. Иначе возникает риск инфантилизации общества, когда человек перестаёт самостоятельно принимать решения, полагаясь на "государство-няню".

Особенно важно, чтобы отмена самозапретов была простой, но при этом безопасной - с защитой от злоупотреблений и мошенничества.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Необычные соседи для томатов, которые улучшат вкус и отпугнут вредителей
Садоводство, цветоводство
Необычные соседи для томатов, которые улучшат вкус и отпугнут вредителей Аудио 
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Садоводство, цветоводство
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий Аудио 
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Наука и техника
Марс живой: неожиданная находка НАСА Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Последние материалы
22 апреля: день рождения Ленина, День Земли и обмен шпионами
Топ самых влиятельных людей мира: вот кто из звёзд попал в список
Хитрый трюк снизит ваш вес и давление: делайте это каждый день в 11 утра
Поющие роботы трудятся на АвтоВАЗе: вот кто такие Антонины
Балетный розовый маникюр: секреты создания весеннего шедевра на ногтях
Ракеты, Метеоры и не только. Каким был водный транспорт в СССР
ИИ начнёт создавать законы: ОАЭ открывает новую эпоху правового регулирования
Совместные посадки: что посеять рядом с картофелем для борьбы с колорадским жуком
Напиток для "пасхального спасения": секрет лёгкости после переедания
Когда ждать снижения ставки? Эксперт назвал вероятные сроки и сценарии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.