Центральный банк на стороне рубля: как интервенции влияют на курс

В первом квартале 2025 года рубль демонстрирует устойчивое укрепление на фоне сочетания внутренних и внешних факторов. Среди них — снижение курса доллара, растущий интерес иностранных инвесторов к российским активам, а также активные действия Центрального банка и экспортеров по продаже валюты.
По словам ведущего аналитика компании "Цифра брокер" Наталии Пырьевой, одной из ключевых причин укрепления российской валюты стало ослабление индекса доллара, вызванное эскалацией тарифной войны между США и рядом других стран.
"Иностранные инвесторы рассчитывают на возможное улучшение политических и экономических отношений между Россией и США, а также на снижение рисков, связанных с вложениями в российский рынок", — объяснила эксперт.
Кроме того, в первом квартале зафиксирован профицит финансового баланса на уровне 13 миллиардов долларов, что стало возможным благодаря увеличению объема прямых иностранных инвестиций, отметила Пырьева.
"Текущий счёт платёжного баланса составил $19,8 млрд. Это говорит о том, что спрос и предложение на валютном рынке остаются сбалансированными", — подчеркнула она.
Серьёзную поддержку рублю оказывают и продажи юаней со стороны Банка России. По данным Пырьевой, в апреле объёмы валютных интервенций выросли до 10,46 млрд рублей в день. Также на укрепление влияет поведение крупных российских экспортёров, конвертирующих валютную выручку для уплаты налогов и дивидендов.
В то же время, экономист Михаил Хазин в эфире радиостанции "Говорит Москва" выразил мнение, что доллар не демонстрирует признаков девальвации, несмотря на текущие рыночные потрясения.
"В условиях глобального кризиса американская валюта и золото продолжают укрепляться. Пока ни о каком падении доллара речи не идёт", — отметил он.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
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