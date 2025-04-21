Центральный банк на стороне рубля: как интервенции влияют на курс

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом квартале 2025 года рубль демонстрирует устойчивое укрепление на фоне сочетания внутренних и внешних факторов. Среди них — снижение курса доллара, растущий интерес иностранных инвесторов к российским активам, а также активные действия Центрального банка и экспортеров по продаже валюты.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Что поддерживает рубль

По словам ведущего аналитика компании "Цифра брокер" Наталии Пырьевой, одной из ключевых причин укрепления российской валюты стало ослабление индекса доллара, вызванное эскалацией тарифной войны между США и рядом других стран.

"Иностранные инвесторы рассчитывают на возможное улучшение политических и экономических отношений между Россией и США, а также на снижение рисков, связанных с вложениями в российский рынок", — объяснила эксперт.

Кроме того, в первом квартале зафиксирован профицит финансового баланса на уровне 13 миллиардов долларов, что стало возможным благодаря увеличению объема прямых иностранных инвестиций, отметила Пырьева.

"Текущий счёт платёжного баланса составил $19,8 млрд. Это говорит о том, что спрос и предложение на валютном рынке остаются сбалансированными", — подчеркнула она.

Роль Центробанка и экспортеров

Серьёзную поддержку рублю оказывают и продажи юаней со стороны Банка России. По данным Пырьевой, в апреле объёмы валютных интервенций выросли до 10,46 млрд рублей в день. Также на укрепление влияет поведение крупных российских экспортёров, конвертирующих валютную выручку для уплаты налогов и дивидендов.

В то же время, экономист Михаил Хазин в эфире радиостанции "Говорит Москва" выразил мнение, что доллар не демонстрирует признаков девальвации, несмотря на текущие рыночные потрясения.

"В условиях глобального кризиса американская валюта и золото продолжают укрепляться. Пока ни о каком падении доллара речи не идёт", — отметил он.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



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