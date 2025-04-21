Когда ждать снижения ставки? Эксперт назвал вероятные сроки и сценарии

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ключевая ставка Центробанка, по мнению доцента экономического факультета РУДН Лазаря Бадалова, останется на уровне 21% как минимум до второй половины 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Центробанк России

Эксперт объяснил, что сохранение текущего уровня ставки связано с неоднородной инфляционной ситуацией. По его словам, в одних сегментах экономики цены снижаются, в то время как в других продолжают расти. Именно такая нестабильность, как отметил Бадалов, не позволяет регулятору пойти на понижение ставки.

Он подчеркнул, что основной ориентир для ЦБ при принятии решений по ставке — это уровень инфляции. Снижение возможно только после того, как станет ясно, что инфляция замедляется в целом по экономике, а не в отдельных отраслях, как сообщает "Москва 24".

По мнению Бадалова, регулятор не станет рисковать до появления устойчивых признаков снижения инфляции, а значит, ставка в ближайшее время останется без изменений. Он также добавил, что ожидать смягчения политики раньше второй половины года не стоит.

Говоря о возможном размере снижения, эксперт отметил, что точный шаг пока предсказать трудно, но, скорее всего, он будет минимальным — либо на 0,25, либо на 0,5 процентного пункта.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.



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