Минус премии и индексации: работодатели замораживают рост зарплат из-за ставки ЦБ

3:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году зарплаты россиян перестанут расти прежними темпами. Как пояснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, основными причинами этого станут высокая ключевая ставка Центробанка и снижение потребительского спроса.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

По словам эксперта, главным фактором, который влияет на рост оплаты труда в России, остаётся инфляция. Именно на неё ориентируются работодатели при повышении зарплат. Исключением, по его словам, остаются быстрорастущие отрасли с дефицитом кадров — например, IT-сфера. Там зарплаты формируются с учётом конкуренции на мировом рынке. Также, как отметил Сафонов, в последние годы наблюдался рост спроса на курьеров и работников логистических центров, что отражалось на их доходах. К более высоким зарплатам привели и заказы для военно-промышленного комплекса.

При этом Сафонов подчеркнул, что есть крупный сектор, в котором заняты около 10 миллионов человек, и где уровень зарплат практически не реагирует на кадровый дефицит. Речь идёт о госслужбе в широком смысле — учителях, врачах, работниках культуры, лесного хозяйства, правоохранительных органов. Их оклады, по словам эксперта, регулируются через бюджет, и зачастую повышаются лишь на уровень инфляции, а в некоторых регионах — даже ниже.

Он также отметил, что ситуация в коммерческом секторе зависит от региона: даже в одной отрасли компании могут находиться в разных экономических условиях и по-разному подходить к вопросу оплаты труда, пишет URA.RU.

Сафонов считает, что рассчитывать на высокий темп роста зарплат в 2025 году — чересчур оптимистично. По его словам, из-за инфляции реальные доходы населения снижаются, особенно это касается пенсионеров, которых в России свыше 40 миллионов человек. Они, как отметил специалист, в ответ на рост цен начинают экономить. Работающее население, по его словам, также пересматривает свои траты.

Снижение потребительского спроса, по мнению Сафонова, приведёт к тому, что компании не смогут наращивать доходы, а значит, не смогут и увеличивать фонд оплаты труда.

Он добавил, что высокая ключевая ставка Центробанка также будет сдерживать рост зарплат. В обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, где цикл производства может длиться до года, предприятия вынуждены занимать у банков. Сафонов пояснил, что при ставках в 38-40% годовых у компаний просто не остаётся ресурсов на повышение зарплат — все средства уходят на погашение долгов.

Говоря о доходах работников маркетплейсов, эксперт отметил, что рост их численности был обусловлен увеличением потребительского спроса и изменением структуры торговли. Однако теперь, по его мнению, ситуация меняется — покупатели всё чаще выбирают самовывоз, чтобы сэкономить. Он подчеркнул, что рост онлайн-торговли уже достиг насыщения, и спрос на кадры в этой сфере будет стабилизироваться.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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