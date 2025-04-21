Рубль на вес золота: почему турецкие банки не могут его игнорировать

Усиление курса рубля может способствовать возобновлению в Турции открытия счетов в российской валюте, и на рынках есть спрос на неё.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Туризм в Турции

Однако западные санкции мешают осуществлению подобных операций, сообщил источник на финансовом рынке страны РИА Новости.

Проблемы с расчетами и открытием банковских счетов в рублях в Турции начались в середине прошлого года из-за опасений вторичных санкций. В марте этого года представитель одного из филиалов госбанка Ziraat заявил, что турецкие государственные банки по-прежнему не открывают счета в рублях, а также сохраняются трудности с переводами между Турцией и Россией.

В то же время, курс доллара, который служит ориентиром на внебиржевом рынке, впервые с июня прошлого года опустился ниже 80 рублей, что свидетельствуют данные торгов, а вместе с этим укрепляется интерес к российской валюте.

Глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что на рынках есть спрос на рубль, и это может сделать его более актуальным для турецких банков, особенно в свете возможного увеличения числа россиян, переводящих деньги в Турцию. В то же время он подчеркнул, что западные санкции мешают банкам проводить операции с российской валютой и осуществлять банковские переводы.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.