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Пенсия в два шага: апрель подарит сюрприз, а май — интригу

1:30
Экономика

В мае праздники выпадают на первые четыре дня месяца, и большинство пенсионеров в России получат пенсию заранее — 29 и 30 апреля — потому что обычно выплаты идут с 1 по 5 число.  

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

В апреле пенсионеры получат сразу две выплаты — одна в начале месяца, другая в конце. А следующая пенсия уже придет в июне, как обычно, сообщила профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Те, у кого пенсия приходит позднее 12 числа, — в мае деньги будут перечислять по стандартному графику.  

Ранее сообщалось, что Средняя сумма сбережений, к которой стремятся россияне перед выходом на пенсию, составляет примерно 3,1 миллиона рублей.

Об этом сообщает РБК на основе исследования Пенсионного фонда "СберНПФ". Анализ ответов показал, что большинство участников (64,3%) рассчитывают накопить более 1 миллиона рублей, тогда как всего 2,4% планируют собрать свыше 10 миллионов рублей. Также зафиксировано заметное снижение числа тех, кто не надеется накопить значительную сумму к пенсии: если год назад 70% опрошенных не планировали иметь менее 1 миллиона рублей, то в этом году этот показатель снизился почти вдвое — до 35,7%.

 

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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