Ту-154, Ил-62 и другие легенды советской авиации

Советская авиация — это не только военные МиГи и СУшки. Это ещё и пассажирские лайнеры, которые соединяли города огромной страны: от Москвы до Волгограда, от Минска до Душанбе.
Они были громкими, мощными, не слишком экономичными, но в них был стиль, масштаб и гордость.
Некоторые из них стали настоящими легендами гражданской авиации, узнаваемыми по звуку двигателей и даже по характеру полёта.
Вот ТОП-5 советских пассажирских самолётов, ставших легендами.
1. Ту-154 — "рабочая лошадка" неба
Трёхдвигательный реактивный лайнер. Выпущено: более 1 000 штук. Использовался на внутренних и международных рейсах.
2. Ил-62 — советский межконтинентальный гигант
Первый советский дальнемагистральный пассажирский лайнер.
Прозвище: "Русский Конкорд без сверхзвука" — из-за элегантного силуэта.
3. Ан-24 — король малых аэропортов
Турбовинтовой, надёжный, взлетал с любого грунта.
Выпускался десятилетиями, до сих пор летает в некоторых странах.
4. Як-40 — мини-джет СССР
Первый в мире реактивный региональный самолёт.
Похож на деловой самолёт — только суровее.
5. Ил-18 — пропеллерная классика
Один из самых массовых дальнемагистральных турбовинтовых лайнеров.
За свои года получил прозвище "железный терпила" — летал по 30 лет.
Почему они стали легендами?
Многие до сих пор стоят в музеях — или продолжают летать в Африке, Азии, на севере РФ.
Советские пассажирские самолёты были частью большой страны и большого стиля. Да, они шумели, жгли много топлива и не всегда радовали комфортом, но именно они подарили миллионам людей ощущение полёта, скорости и масштаба. Они поднимали в небо — и мечты, и людей. А значит, оставили след не только в небе, но и в истории.
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