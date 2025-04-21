Ту-154, Ил-62 и другие легенды советской авиации

3:12 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Советская авиация — это не только военные МиГи и СУшки. Это ещё и пассажирские лайнеры, которые соединяли города огромной страны: от Москвы до Волгограда, от Минска до Душанбе.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ильюшин Ил-62 2444555, Москва - Домодедово RP6414

Они были громкими, мощными, не слишком экономичными, но в них был стиль, масштаб и гордость.

Некоторые из них стали настоящими легендами гражданской авиации, узнаваемыми по звуку двигателей и даже по характеру полёта.

Вот ТОП-5 советских пассажирских самолётов, ставших легендами.

1. Ту-154 — "рабочая лошадка" неба

Трёхдвигательный реактивный лайнер. Выпущено: более 1 000 штук. Использовался на внутренних и международных рейсах.

Отличался надёжностью, мощностью и громкостью — взлёт Ту-154 слышно за километры

Летал даже туда, где современные самолёты не справлялись.

2. Ил-62 — советский межконтинентальный гигант

Первый советский дальнемагистральный пассажирский лайнер.

Узнаваем по четырём двигателям в хвосте

Летал в страны соцлагеря, Африку, Азию и даже в Латинскую Америку

Был флагманом "Аэрофлота", перевозил глав государств и олимпийские делегации.

Прозвище: "Русский Конкорд без сверхзвука" — из-за элегантного силуэта.

3. Ан-24 — король малых аэропортов

Турбовинтовой, надёжный, взлетал с любого грунта.

Идеален для региональных рейсов, особенно в Сибири и на Севере

Прост в эксплуатации и ремонте.

Выпускался десятилетиями, до сих пор летает в некоторых странах.

4. Як-40 — мини-джет СССР

Первый в мире реактивный региональный самолёт.

Умещался на небольших полосах, идеально подходил для коротких маршрутов

Популярен среди руководства, летал как "административный".

Похож на деловой самолёт — только суровее.

5. Ил-18 — пропеллерная классика

Один из самых массовых дальнемагистральных турбовинтовых лайнеров.

Прекрасно подходил для международных рейсов в 60-х

До появления реактивных машин был главной звездой неба.

За свои года получил прозвище "железный терпила" — летал по 30 лет.

Почему они стали легендами?

Делались на века, с военной надёжностью

Обслуживали миллионы пассажиров ежегодно

Строились с учётом огромной географии СССР

Были частью образа "Аэрофлота", гордости страны.

Многие до сих пор стоят в музеях — или продолжают летать в Африке, Азии, на севере РФ.

Советские пассажирские самолёты были частью большой страны и большого стиля. Да, они шумели, жгли много топлива и не всегда радовали комфортом, но именно они подарили миллионам людей ощущение полёта, скорости и масштаба. Они поднимали в небо — и мечты, и людей. А значит, оставили след не только в небе, но и в истории.

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