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Ту-154, Ил-62 и другие легенды советской авиации

3:12
Экономика » Производство » Авиация

Советская авиация — это не только военные МиГи и СУшки. Это ещё и пассажирские лайнеры, которые соединяли города огромной страны: от Москвы до Волгограда, от Минска до Душанбе.

Ильюшин Ил-62 2444555, Москва - Домодедово RP6414
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ильюшин Ил-62 2444555, Москва - Домодедово RP6414

Они были громкими, мощными, не слишком экономичными, но в них был стиль, масштаб и гордость.
Некоторые из них стали настоящими легендами гражданской авиации, узнаваемыми по звуку двигателей и даже по характеру полёта.

Вот ТОП-5 советских пассажирских самолётов, ставших легендами.

1. Ту-154 — "рабочая лошадка" неба

Трёхдвигательный реактивный лайнер. Выпущено: более 1 000 штук. Использовался на внутренних и международных рейсах.

  • Отличался надёжностью, мощностью и громкостью — взлёт Ту-154 слышно за километры
  • Летал даже туда, где современные самолёты не справлялись.

2. Ил-62 — советский межконтинентальный гигант

Первый советский дальнемагистральный пассажирский лайнер.

  • Узнаваем по четырём двигателям в хвосте
  • Летал в страны соцлагеря, Африку, Азию и даже в Латинскую Америку
  • Был флагманом "Аэрофлота", перевозил глав государств и олимпийские делегации.

Прозвище: "Русский Конкорд без сверхзвука" — из-за элегантного силуэта.

3. Ан-24 — король малых аэропортов

Турбовинтовой, надёжный, взлетал с любого грунта.

  • Идеален для региональных рейсов, особенно в Сибири и на Севере
  • Прост в эксплуатации и ремонте.

Выпускался десятилетиями, до сих пор летает в некоторых странах.

4. Як-40 — мини-джет СССР

Первый в мире реактивный региональный самолёт.

  • Умещался на небольших полосах, идеально подходил для коротких маршрутов
  • Популярен среди руководства, летал как "административный".

Похож на деловой самолёт — только суровее.

5. Ил-18 — пропеллерная классика

Один из самых массовых дальнемагистральных турбовинтовых лайнеров.

  • Прекрасно подходил для международных рейсов в 60-х
  • До появления реактивных машин был главной звездой неба.

За свои года получил прозвище "железный терпила" — летал по 30 лет.

Почему они стали легендами?

  • Делались на века, с военной надёжностью
  • Обслуживали миллионы пассажиров ежегодно
  • Строились с учётом огромной географии СССР
  • Были частью образа "Аэрофлота", гордости страны.

Многие до сих пор стоят в музеях — или продолжают летать в Африке, Азии, на севере РФ.

Советские пассажирские самолёты были частью большой страны и большого стиля. Да, они шумели, жгли много топлива и не всегда радовали комфортом, но именно они подарили миллионам людей ощущение полёта, скорости и масштаба. Они поднимали в небо — и мечты, и людей. А значит, оставили след не только в небе, но и в истории.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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