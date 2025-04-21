Азиатские гиганты, такие как Tobacco, Great Wall Motors и Xiaomi, несмотря на все санкции и западные новости, продолжают успешно работать в России, пишет EADaily.
Более того, после ухода европейских компаний, они даже расширили бизнес, что вызвало удивление у европейских СМИ
Эти компании держатся на плаву, балансируя между прибылью, геополитикой и рисками. Например, Japan Tobacco, которая почти треть своей выручки получает из России, продолжает деятельность там: работает на четырех заводах с более чем 4000 человек, несмотря на заявления о прекращении инвестиций и рекламы. Они перенесли логистику через Турцию и управляют бизнесом из Гонконга, а прибыль из России составляет около 20% всей выручки.
Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
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