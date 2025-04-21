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Борт в опасности: как маленькие болты поставили Boeing на грань остановки

1:19
Экономика

У корпорации Boeing закончились необходимые для сборки самолетов Boeing 737 MAX крепежные элементы — болты и гайки.

Завод Боинг
Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завод Боинг

Из-за этого выпуск этих лайнеров оказался под угрозой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

В последние дни Boeing удалось найти новые запасы этих деталей, опасаясь задержек в производстве из-за пожара на заводе ключевого поставщика. Однако новые запасы пришлось покупать по более высоким ценам.

Если ситуация повторится и проблему не удастся решить, это может привести к остановке производственной линии Boeing 737 MAX.

Также сокращение поставок крепежных элементов влияет на всю аэрокосмическую индустрию: некоторые производители гаек повышают цены, чтобы компенсировать растущие затраты на материалы и рабочую силу.

По прогнозам, цена на некоторые специализированные крепежные детали, сейчас стоящие около ста долларов за штуку, может вырасти на двузначный процент. Издание подчеркивает, что такая ситуация усугубляется политической нестабильностью и тарифными рисками, связанными с политикой президента США Дональда Трампа.

Уточнения

Ла́йнер (англ. liner от line — «линия») — многозначное слово. Авиалайнер — пассажирский самолёт, совершающий регулярные рейсы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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