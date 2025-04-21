В обмен на сотрудничество? Зачем Вашингтон предлагает России инвестиции

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

США могут предложить России снятие санкций и инвестиции в Арктический регион в обмен на сотрудничество по Украине.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

В материале говорится, что Вашингтон может предложить отменить санкции на проекты в Арктике или обещать западные инвестиции, если Россия будет участвовать в диалоге по Украине.

Обозреватель также отметил, что страны могли бы взаимодействовать в этом районе, поскольку Россия обладает самым крупным ледокольным флотом, в то время как США и их союзники не располагают даже атомными ледоколами.

Кроме того, в СМИ недавно раскрыли, что на границе с Россией происходит и ранее невиданное, что вызывает вопросы о текущей ситуации в регионе, Согласно информации, опубликованной в Responsible Statecraft.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.