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Пшеничный парадокс: почему одни страны сократили закупки, а другие — в 4,4 раза нарастили

Экономика

С 15 февраля по 20 апреля Россия отправила за границу 4,154 миллиона тонн пшеницы, что составляет 39,2% от общей экспортной квоты в 10,6 миллиона тонн, сообщает Российский зерновой союз.

Элеватор для хранения зерна
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Элеватор для хранения зерна

По словам Елены Тюриной, директора аналитического департамента союза, этот объем в 2,7 раза меньше, чем за тот же период прошлого сезона, когда экспорт достиг 11,3 миллиона тонн.

Экспорт идет в 33 страны — меньше, чем 53 страны год назад. Самым крупным покупателем стал Египет — туда отправлено 642 тысячи тонн, что в 4,7 раза меньше, чем в прошлом сезоне, когда экспорт составил почти 3 миллиона тонн.

Второе место занимает Саудовская Аравия — 368 тысяч тонн, что в 1,7 раза меньше. Третье — Турция, куда экспортировано также 368 тысяч тонн, что в 3,3 раза меньше прошлогодних 1,18 миллиона.

Объем поставок снизился также в Бангладеш, Йемен и ОАЭ: в 4, 3,3 и 2,4 раза соответственно.

В то же время, заметно выросли отгрузки в Иран — в 3,3 раза до 348 тысяч тонн, в Судан — в 2,2 раза до 267 тысяч, в Нигерию — в 4,4 раза до 216 тысяч, а также в Марокко, Сомали и другие страны.

При этом крупные потребители, такие как Кения, Алжир, Азербайджан, Эфиопия, ЮАР, Уганда и Индонезия, в текущем сезоне не получали российскую пшеницу, хотя в прошлом году они входили в число покупателей, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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