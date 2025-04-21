Какова идеальная сумма перед выходом на пенсию: россияне мечтают накопить более миллиона рублей

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средняя сумма сбережений, к которой стремятся россияне перед выходом на пенсию, составляет примерно 3,1 миллиона рублей.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Об этом сообщает РБК на основе исследования Пенсионного фонда "СберНПФ". Анализ ответов показал, что большинство участников (64,3%) рассчитывают накопить более 1 миллиона рублей, тогда как всего 2,4% планируют собрать свыше 10 миллионов рублей.

Также зафиксировано заметное снижение числа тех, кто не надеется накопить значительную сумму к пенсии: если год назад 70% опрошенных не планировали иметь менее 1 миллиона рублей, то в этом году этот показатель снизился почти вдвое — до 35,7%.

Кроме того, только треть россиян предпринимают активные шаги по формированию пенсионных сбережений. Наиболее популярные инструменты — банковские вклады (используют 26,8% респондентов) и наличные сбережения (7,8%).

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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