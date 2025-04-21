Секреты успешного выбора: куда мигранты из Таджикистана едут в поисках счастья

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Жители Таджикистана и Узбекистана всё чаще выбирают работу не в России, а в Китае, Южной Корее, на Ближнем Востоке и в Европе.

Фото: www.tagesschau.de is licensed under public domain мигранты

Причина — в том, что трудовая миграция в РФ стала менее выгодной из-за падения курса рубля, рассказал URA. RU профессор Александра Сафонов.

Он отметил, что в 2020–2021 годах из-за ковида поток мигрантов снизился, а потом на ситуацию повлияло снижение курса рубля — сферы занятости в России, где раньше работали мигранты, перестали быть привлекательными.

Также, по словам Сафонова, повлияли ужесточение миграционной политики в России и развитие экономик стран Центральной Азии, куда активно инвестируют Китай и российские компании, создают новые рабочие места. Там зарплаты сравнимы с российскими, а люди остаются дома, не тратя деньги на дорогу и аренду жилья.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон [ozbekiˈstɒn]), официальное название — Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии.

