Косметический бум: русская продукция в Казахстане набирает популярность

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Спрос на русскую косметику в Казахстане бьёт рекорды. За февраль объём поставок из России достиг 20,1 миллиона долларов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Коричневая помада

Самые "горячие" товары — средства для волос и декоративная косметика. Россия уверенно занимает большую часть казахского рынка красоты.

За февраль спрос вырос почти вдвое, а основные поставки — это лаки, шампуни, средства для макияжа и ухода за кожей. На долю ухода за волосами приходится 47%, а на косметику — 46%. Остальные — парфюм и одеколоны.

Россия тут как главный поставщик: более трети всего импорта косметики в Казахстан — именно из РФ. Ещё Россия активно экспортирует средства гигиены, особенно для полости рта — более трети импорта по этой категории, пишет "Прайм".

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.



