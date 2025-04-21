Косметический бум: русская продукция в Казахстане набирает популярность

Спрос на русскую косметику в Казахстане бьёт рекорды. За февраль объём поставок из России достиг 20,1 миллиона долларов.
Самые "горячие" товары — средства для волос и декоративная косметика. Россия уверенно занимает большую часть казахского рынка красоты.
За февраль спрос вырос почти вдвое, а основные поставки — это лаки, шампуни, средства для макияжа и ухода за кожей. На долю ухода за волосами приходится 47%, а на косметику — 46%. Остальные — парфюм и одеколоны.
Россия тут как главный поставщик: более трети всего импорта косметики в Казахстан — именно из РФ. Ещё Россия активно экспортирует средства гигиены, особенно для полости рта — более трети импорта по этой категории, пишет "Прайм".
Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
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