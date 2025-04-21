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Экстренный импорт газа: как Украина воскресит пустые хранилища

1:08
Экономика

Украинские ПХГ почти опустели. Сергей Макогон, бывший глава "Оператор ГТС Украины", заявил в своем Telegram-канале, что без большого импорта газа страна не сможет пройти зиму.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
газ

На сейчас в хранилищах осталось всего 0,66 миллиардов кубометров активного газа — и уровень наполненности всего 2,22%, что является рекордно низким показателем за всю историю. Он добавил, что Украина сможет пережить холодное время, только если уже в мае начнет закупать газ за границей.

По экспертным оценкам, к началу отопительного сезона нужно закачать примерно 8,2-9 миллиардов кубометров газа, а с учетом внутренней добычи — импортировать около 5,5-6,3 миллиарда кубометров. На это потребуется до 3 миллиардов долларов. А в феврале Украина уже начала экстренные закупки по завышенной цене, потому что подготовка к зиме вовремя не началась, пишет РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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