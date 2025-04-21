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Пенсионный пазл: инвестиции и взносы собрали 3,373 трлн рублей

0:50
Экономика


По данным Социального фонда РФ, к концу 2024 года сумма пенсионных накоплений россиян превысила 3,37 триллиона рублей — точнее, 3,373 триллиона.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Из них более 3,08 триллионов рублей передано в управление управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам.  

Эти деньги формируются из разных источников: страховые взносы, прибыль от инвестиций, дополнительные страховые взносы, взносы от работодателей за застрахованных и доходы от их инвестирования, а также средства материнского капитала, вложенные в накопительную пенсию. Всё это вместе помогает увеличивать общий объем накоплений, пишет РИА Новости.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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