Пенсионный пазл: инвестиции и взносы собрали 3,373 трлн рублей

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика



По данным Социального фонда РФ, к концу 2024 года сумма пенсионных накоплений россиян превысила 3,37 триллиона рублей — точнее, 3,373 триллиона.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Из них более 3,08 триллионов рублей передано в управление управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам.

Эти деньги формируются из разных источников: страховые взносы, прибыль от инвестиций, дополнительные страховые взносы, взносы от работодателей за застрахованных и доходы от их инвестирования, а также средства материнского капитала, вложенные в накопительную пенсию. Всё это вместе помогает увеличивать общий объем накоплений, пишет РИА Новости.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.