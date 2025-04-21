Секрет взрывного роста: как Башкирия за год увеличила производство яиц в 3,5 раза

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Башкирии за январь-март 2025 года было произведено 147,5 миллиона куриных яиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яйца

Это в 3,5 раза больше, чем за тот же период в первом квартале 2024-го, когда было всего 41,7 миллиона. Такой рост объясняется тем, что в 2023 и начале 2024 года производство сильно упало из-за птичьего гриппа на крупнейшей птицефабрике "Башкирская" в Уфимском районе — она смогла возобновить работу только в августе 2024-го.

Хотя по итогам первого квартала 2025-го Башкирия всё еще занимает девятое место в Приволжском округе по количеству произведенных яиц — чуть больше 147 млн, — в целом, регион немного отстаёт по сравнению с соседями. В ПФО за три месяца было произведено 2,5 миллиарда яиц, что на 12,5% больше, чем в прошлом году. По всей России за тот же период сделали около 9,8 миллиарда яиц — на 4,9% больше, чем в январе-марте 2024-го, пишет РБК.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.