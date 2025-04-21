70 миллионов пассажиров: как Инчхон обогнал конкурентов и стал лидером Азии

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом году международный аэропорт Инчхон в Южной Корее занял третье место в мире по количеству международных пассажиров — это лучший результат с момента открытия в 2001 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мужчина в аэропорту

Раньше он был седьмым в 2023-м и пятым в 2018 и 2019 годах.

В 2024 году через Инчхон прошло примерно 70,67 миллиона международных пассажиров, что на 26,7% больше, чем в прошлом году. Основной рост связан с летним сезоном, праздниками и ослаблением иены, что сделало более доступными путешествия в Японию и другие страны Азии.

Лидируют по международным пассажирам аэропорты Дубая и Лондона — соответственно с 92,33 и 79,19 миллионами. В этом году планируют перевезти от 73 до 77 миллионов пассажиров, ведь у аэропорта уже есть 98 авиакомпаний, предлагающих рейсы, пишет The Korea Times.

Уточнения

Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.





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