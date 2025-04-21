Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Эти седаны выглядят на все два миллиона, но стоят как Granta на распродаже
Улучшение почвы с укропом: что должно знать каждый садовод
Почему лимон — это больше, чем просто кислый фрукт? 7 неожиданных фактов
Вулканический дуэт: Ключевская сопка и Безымянный устроили природное шоу — детали
Секрет взрывного роста: как Башкирия за год увеличила производство яиц в 3,5 раза
Стало известно, в каком бедственном положении находится мать Маколея Калкина
Как правильно подготовить тело к лету: секреты по питанию, тренировкам и даже гигиене
Почему ламинирование дома может обернуться кошмаром — три ошибки новичков

70 миллионов пассажиров: как Инчхон обогнал конкурентов и стал лидером Азии

1:13
Экономика

В прошлом году международный аэропорт Инчхон в Южной Корее занял третье место в мире по количеству международных пассажиров — это лучший результат с момента открытия в 2001 году.

Мужчина в аэропорту
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мужчина в аэропорту

Раньше он был седьмым в 2023-м и пятым в 2018 и 2019 годах.  

В 2024 году через Инчхон прошло примерно 70,67 миллиона международных пассажиров, что на 26,7% больше, чем в прошлом году. Основной рост связан с летним сезоном, праздниками и ослаблением иены, что сделало более доступными путешествия в Японию и другие страны Азии.  

Лидируют по международным пассажирам аэропорты Дубая и Лондона — соответственно с 92,33 и 79,19 миллионами. В этом году планируют перевезти от 73 до 77 миллионов пассажиров, ведь у аэропорта уже есть 98 авиакомпаний, предлагающих рейсы, пишет The Korea Times.

Уточнения

Аэропо́рт  — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Новости спорта
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь Аудио 
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система
Шоу-бизнес
Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система Аудио 
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Популярное
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь

Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.

Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
УАЗ против ВАЗ-21121 Нива: битва гаражей, характеров и эпох Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мы не одни: явные признаки жизни обнаружены в космосе
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
Пушистый комок нервов: почему кошка вздрагивает от малейшего шума — и как ей помочь
Пушистый комок нервов: почему кошка вздрагивает от малейшего шума — и как ей помочь
Последние материалы
Вулканический дуэт: Ключевская сопка и Безымянный устроили природное шоу — детали
Почему ламинирование дома может обернуться кошмаром — три ошибки новичков
Улыбка или угроза? Как собаки на самом деле воспринимают наши эмоции
Гиганты уходят рано, мини-псы остаются: неожиданный секрет собачьей жизни
Казалось бы, спорт на солнце вреден… но норвежцы доказали обратное
Не танк, но почти: какие ГОСТы делают пожарную машину грозой любого ЧП
Спасаем черешню от трещин — важный приём до начала дождей
Ханстентон: как маленький городок стал одним из самых привлекательных мест на побережье Великобритании
Чеснок, травы и сметана: как превратить куриное филе в кулинарный шедевр
Больше вреда, чем пользы: какие процедуры категорически нельзя делать перед поездкой на море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.