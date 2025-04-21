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Наличные под запретом: как новый закон изменит покупку жилья в России

0:42
Экономика

В России, скорее всего, до конца года примут закон, который запретит покупать жилье за наличные, если цена больше миллиона рублей.

Деньги
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Деньги

Об этом рассказала РИА Недвижимость Светлана Разворотнева — зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Ранее объединение компаний рынка недвижимости, включая крупные риелторские фирмы "Самолет плюс" и "Этажи", предложило ввести обязательные безналичные расчёты для сделок свыше миллиона.

Разворотнева поддержала эту инициативу и говорит, что законопроект уже подготовлен и, скорее всего, его внесут в июне-июле. Весь план — чтобы к концу года его приняли.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных. Жильё может быть постоянным, полупостоянным или непостоянным.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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