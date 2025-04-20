Почему производители против регулирования цен: главные аргументы против госвмешательства

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тринадцать отраслевых ассоциаций обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой не вводить госрегулирование цен на продукты.

Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Магазин

Они опасаются, что усиление контроля и ограничения наценок могут привести к стагнации сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В письме отмечают, что такие меры игнорируют реальные причины роста цен и издержек, а также растущий спрос и качество продуктов. Представители предостерегают, что это может снова привести к обязательному ассортименту и жесткому регулированию, как в советское время, что навредит производству, ухудшит качество и снизит выбор товаров в магазинах.

Авторы считают, что у государства уже есть инструменты для регулирования и развития отраслей, и лучше сосредоточиться на их повышении эффективности. Также они подчеркнули, что адресная помощь социально уязвимым слоям населения будет более действенной, чем установка единых цен и наценок на все товары, пишет "РГ".

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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